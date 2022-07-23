بالفيديو: حريق كبير في الضاحية الجنوبية... والدفاع المدني يتحرك

اندلع حريق في مولدات في منطقة الكفاءات بالقرب من مؤسسةالشهيد في الضاحية الجنوبية، وتعمل فرق فوج إطفاء الضاحية على إخماده.

هذا وأفادت معلومات “النهار” بأنه تمت السيطرة على الحريق بشكل كامل وعناصر الدفاع المدني يعملون على تبريد المكان.

وأكدت صفحة “الدفاع المدني” أنه تمت السيطرة على النيران التي اندلعت في الكفاءات في مولد للطاقة الكهربائية وخزانات مازوت و التيامتدت لتطال بعض السيارات المركونة في المحلّة و يعمل العناصر في هذه الاثناء على تبريد رقعة الحريق.

وكانت أعربت وزارة البيئة وبلديات وشخصيات لبنانية عن قلقها الشديد لتوسع الحرائق وأسبابها، وطالبت بالحذر الشديد واتباع أقصى درجات الحيطة.

كما وتوسعت رقعة الحرائق في لبنان، بشكل مريب بعد أن وصلت إلى الأبنية والأماكن العامة إلى جانب الأحراج والغابات في مختلف المناطق اللبنانية.

حريق في الضاحية الجنوبية