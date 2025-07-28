الأثنين 3 صفر 1447 ﻫ - 28 يوليو 2025 |
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بالفيديو.. حريق هائل بمستودع في بلدة عربصاليم

منذ 8 دقائق
حريق هائل في مستودع مواد مستعملة

حريق هائل في مستودع مواد مستعملة

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شبّ حريق هائل في مستودع مواد مستعملة في حي اللبانة في بلدة عربصاليم يملكه مواطن من آل وهب، ويحتوي على أثاث منازل مستعملة وغسالات وبرادات مستعملة وكمية من القطع البلاستيكية.

وأتت النيران على محتويات المستودع وتصاعدت سحب الدخان الكثيف، وعملت فرق الإطفاء من الدفاع المدني اللبناني واتحاد بلديات اقليم التفاح وكشافة الرسالة الاسلامية والهيئة الصحية الاسلامية على محاصرة النيران واخمادها، ولم يفد عن وقوع إصابات.

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