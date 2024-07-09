بالفيديو.. حزب الله ينشر "جديد الهدهد" من الجولان المحتل

نشر الإعلام الحربي فيحزب الله مشاهد إستطلاع جوي لقواعد استخبارات ومقرات قيادية ومعسكرات في الجولان العربي السوري المحتل عادت بها طائرات القوة الجوية في المقاومة الإسلامية.

وفي 18 يوليو 2024 نشر الإعلام الحربي في حزب الله، مقطع فيديو تبلغ مدته 9 دقائق ونصف، من الأراضي الفلسطينية المحتلة، تحت عنوان: هذا ما رجع به الهدهد.

⭕️ ✈️ #الهدهد 2 | إستطلاع جوي لقواعد استخبارات ومقرات قيادية ومعسكرات في الجولان العربي السوري المحتل عادت بها طائرات القوة الجوية في المقاومة الإسلامية 🎥 مشاهد صادرة عن الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية “حزب الله” 🏴 #أولسنا_على_الحق pic.twitter.com/9YCtE7zikH — iBra 💉 إبرة ® (@ib_reb) July 9, 2024

وفي وقت سابق تلقّى الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله رسالة من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، قال فيها: “لقد دعمت جمهورية إيران الإسلامية دائما مقاومة شعوب المنطقة ضد الكيان الصهيوني غير الشرعي. إن دعم المقاومة متجذر في السياسات الأساسية للجمهورية الإسلامية الإيرانية ومثل الإمام الراحل (رضي الله عنه) وتوجيهات قائد الثورة (دام ظله العالي) سيستمر بقوة”.