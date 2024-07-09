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بالفيديو.. حزب الله ينشر "جديد الهدهد" من الجولان المحتل

9 - يوليو - 2024
آخر تحديث: 9 - يوليو - 2024 2:05 مساءً
"جديد الهدهد"

"جديد الهدهد"

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نشر الإعلام الحربي فيحزب الله مشاهد إستطلاع جوي لقواعد استخبارات ومقرات قيادية ومعسكرات في الجولان العربي السوري المحتل عادت بها طائرات القوة الجوية في المقاومة الإسلامية.

وفي 18 يوليو 2024 نشر الإعلام الحربي في حزب الله، مقطع فيديو تبلغ مدته 9 دقائق ونصف، من الأراضي الفلسطينية المحتلة، تحت عنوان: هذا ما رجع به الهدهد.

وفي وقت سابق تلقّى الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله رسالة من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، قال فيها: “لقد دعمت جمهورية إيران الإسلامية دائما مقاومة شعوب المنطقة ضد الكيان الصهيوني غير الشرعي. إن دعم المقاومة متجذر في السياسات الأساسية للجمهورية الإسلامية الإيرانية ومثل الإمام الراحل (رضي الله عنه) وتوجيهات قائد الثورة (دام ظله العالي) سيستمر بقوة”.

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