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بالفيديو.. حزب الله يُسقط مسيرة إسرائيلية وصفارات الإنذار تُدوّي في الجليل

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 5 - نوفمبر - 2023 1:04 مساءً
المسيرة الإسرائيلية قبل إسقاطها

المسيرة الإسرائيلية قبل إسقاطها

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تمكنت الدفاعات الجوية التابعة لـ “حزب الله” قرابة الحادية عشرة و٣٥ دقيقة من صباح اليوم، من إسقاط مسيرة معادية بصاروخ أرض – جو.

وقد سقطت أجزاء كبيرة من المسيرة فوق أحياء في بلدتي زبدين وحاروف، عندما كانت تحلق مع مسيرة أخرى منذ ساعات الصباح فوق أجواء النبطية، حاروف، زبدين، جبشيت، الدوير، الشرقية وتول.

ولوحظ أن المسيرة الثانية، حلقت لبعض دقائق بعيد إسقاط الأولى قبل أن تنكفئ من سماء المنطقة.

هذا واعتلى مئات المواطنين سطوح المنازل في البلدات المذكورة لحظة دوي انفجار الصاروخ، وسقوط المسيرة حيث ارتفعت الهتافات.

إلى ذلك، دوت صفارات إنذار في مستوطنتي زرعيت وأفيفيم في الجليل الأعلى قرب الحدود مع لبنان، في حين أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإطلاق قذائف وصواريخ مضادة للدروع من لبنان تجاه “أفيفيم”.

فيما أفادت المعلومات بأنّ قصفًا إسرائيليًا استهدف “جبل الباط” جنوب بلدة عيترون.

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