بالفيديو: حسين رمضان يقتحم بنك البركة في الحمرا... وهذا ما كشفه لـ"صوت بيروت إنترناشونال"

اقتحم المواطن حسين رمضان منذ قليل إلى جانب والدته بنك البركة – الحمرا، بعدما لم يسمح له المصرف سحب الـ400 دولار المسموح له سحبها مع العلم أن وديعته تبلغ 132 ألف دولار وهو مصرّ على أن يستعيد وديعته كاملاً.

وقال رمضان في حديث عبر “صوت بيروت إنترناشونال”: أنا دلخت إلى المصرف مع والدتي ولست مسلحاً، وكنا قبل ذلك في فرع صيدا وفجأة تم إقفاله ليقولوا لنا الأموال أصبحت في فرع بيروت”.

وأضاف: “اليوم سمعنا أن المصرف سيعلن إفلاسه فاتصلنا بسكريتير المدير العام وقالت إنها لا تعلم ماذا سيحدث بأموالنا وأقفلت الخط ولا أزال لحد الآن داخل المصرف”.

وأكد أنه “عندما دخلت إلى المصرف، الموظفون أقفلوا الأبواب وأتى أحد رجال الأمن لإخراجي بالقوة وأنا رفضت لتأتي القوى الأمنية”.

ولفت إلى أن الموظفين تعاونوا معنا ولم يحصل أي تعرّض لأي أحد كون ذلك من حقنا، مشدداً على إصراره استعادة أمواله كاملة.