الأحد 24 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 18 ديسمبر 2022 |
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بالفيديو.. حفل مراسم وداع الجندي الايرلندي في مطار رفيق الحريري

منذ ساعة واحدة
حفل مراسم وداع الجندي الايرلندي في مطار رفيق الحريري

حفل مراسم وداع الجندي الايرلندي في مطار رفيق الحريري

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وصل الموكب الذي ينقل جثمان الجندي الايرلندي شون روني الذي قتل الاسبوع الماضي في العاقبية في الجنوب الى القاعدة الجوية في مطار رفيق الحريري الدولي، استعدادا لنقله الى بلاده وسط مراسم خاصة تقام على أرض المطار، بحضور سفيرة ايرلندا في مصر ولبنان نيولا اوبرين، اللواء بيار صعب ممثلاً وزير الدفاع الوطني وقيادة الجيش اللبناني، قنصل لبنان الفخري لدى أيرلندا السفير جورج سيام، القائد العام لقوات اليونيفيل العاملة في لبنان اورلدو لاثاردو وكبار الضباط في قيادة الجيش وقوات اليونيفيل، إضافة الى تغطية اعلامية كبيرة محلية ودولية.

وتجدر الإشارة الى وصول طائرة تابعة لأيرلندا بعد ظهر اليوم الأحد  لتنقل جثمان الجندي الايرلندي من مطار رفيق الحريري الدولي.

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