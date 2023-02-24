بالفيديو.. خطّطت وزوجها لبيع ابنتها القاصر والقوى الأمنيّة تكشف التفاصيل!

تمكّن مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب من إحباط عملية بيع فتاة قاصر من قبل والدتها وزوجها للعمل في مجال الدّعارة.

وفي التفاصيل، توافرت معلومات لدى مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب في وحدة الشّرطة القضائية، عن نيّة إحدى السّيدات، ببيع ابنتها القاصر من زواج سابق، وذلك بالاشتراك مع زوجها، وعن طريق أحد الوسطاء لقاء مبلغ مالي (1000$) و(400$) للوسيط، بهدف استغلالها لاحقاً في مجال الدّعارة، من قِبَل الشّاري.

على إثر ذلك، ومن خلال كمينٍ محكم، جرى استدراج أصحاب العلاقة إلى منطقة الشيّاح، حيث نصبت لهم قوّةٌ من المكتب المذكور بمؤازرة من المجموعة الخاصّة في وحدة الشّرطة القضائية، كمينًا محكمًا، وتمكّنت من توقيفهم بالجرم المشهود، وهم كلٌّ من:

_ س. ط. (من مواليد عام 1987، سورية الجنسية) الوالدة، وزوجها المدعو أ. ب (من مواليد عام 1988، لبناني الجنسية).

_ ف. ز. (من مواليد عام 1984، لبناني) الوسيط الذي كان بصدد ترتيب عملية البيع وهو من متعاطي المخدّرات ولديه أسبقية بجرم تسهيل الدعارة.

كما تمكّنت القوّة، من توقيف المدعو:

_ ر. أ. (من مواليد عام 1979، لبناني الجنسية) وهو صلة الوصل بين الوسيط وزوج والدة القاصرة ومشترك في العملية كونه مستفيد مادّيّاً منها، ومهمته المراقبة عن مسافة عملية التسلّم والتسليم والتّدخّل في حال حصول أي إشكال. وتبيّن أنّ بحقّه ثلاث اسبقيات بجرم تسهيل الدّعارة وكان موقوفاً سابقاً في سجن رومية بقضية مخدّرات. وقد ضُبط بحوزته سكين.

_ ر. ل. (من مواليد عام 1979، لبناني).

أما الفتاة القاصر فهي من دون أوراق ثبوتية، وتدعى حسب أقوالها (د. ك. من مواليد عام ٢٠٠٦، فلسطينية الجنسية).

بنتيجة التحقيق مع القاصر، بحضور مندوبة جمعية حماية الأحداث، تبيّن أنّ والدها: – أ. ك. (من مواليد عام 1972، فلسطيني الجنسية) لا يكترث لأمر أولاده وسبق له أن استغلهم بأعمال التسوّل، كونه عاطل عن العمل ومن متعاطي المخدّرات. وأكّدت أنها حضرت منذ حوالي ٥ أيام إلى منزل والدتها ولم تكن على دراية بما يُحاك لها.

أمّا بالنسبة لباقي الموقوفين فتبيّن أنهم يشكّلون عصابة، واعترفوا أنّهم كانوا بصدد استغلال القاصر لناحية تنفيذ عملية نصب واحتيال على من كان ينوي شراءها بهدف الاستيلاء على المال منه ولو اضطرهم الأمر إلى استعمال العنف والسكاكين التي ضُبطت بحوزتهم.

وأوقفوا جميعاً بجرم الإتجار بالأشخاص، وسُلّمت الفتاة إلى إحدى الجمعيّات، وعُمِّم بلاغ بحثٍ وتحرٍّ بحقّ والدها بجرم تسييب أولاده القصّر واستغلالهم بأعمال التسوّل، والعمل جارٍ لتوقيفه، بناءً على إشارة القضاء المختص.

إحباط عملية بيع فتاة قاصر من قبل والدتها وزوجها للعمل في مجال الدّعارة، ومكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب يوقف الضالعين في العملية بمؤازة من المجموعة الخاصّة.#الامن_أمانة #قوى_الامنhttps://t.co/6Sqe0waR1W pic.twitter.com/H3mrSahHNr — قوى الامن الداخلي (@LebISF) February 24, 2023