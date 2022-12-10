بالفيديو: رئيس قسم مرضى غسيل الكلى بالمستشفى الحكومي في النبطية يشرح معاناة المرضى

بعد الأخبار التي تم تداولها عن المعاناة التي يواجهها مرضى غسيل الكلى من خلال الأدوية المقطوعة والأنابيب والفلاتر المقطوعة المتخصصة بجلسات العلاج، سردت زوجة أحد المرضى من المستشفى الحكومي في النبطية المعاناة التي يعاني منها المريض.

وقالت إنهم يعانون من كلفة الأدوية العالية في حال وجدوها ومن كلفة التنقل مع غلاء المحروقات.

وفي السياق، أوضح رئيس قسم غسيل الكلى في المستشفى الحكومي في النبطية الدكتور حسن أبو خدود أنه صحيح أن هي جلسة فقط ولكن الأهالي يعانون من كلفة الأدوية العالية وكلفة المواصلات أيضاً مع غلاء البنزين والأصعب هو اليوم تأمين معدات غسيل الكلى.

وقال في حديث عبر “صوت بيروت إنترناشونال”: “لدينا 3 مشاكل نعاني منها اليوم هي أولاً الوضع الاقتصادي والمواصلات والأدوية على الرغم من أن جلسات المرضى لا تزال مجانية”.

وأضاف: “في المستشفى هناك تقريباً 55 مريض يقومون بجلسات غسيل الكلى موزعين على كل الأسبوع”.