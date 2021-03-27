بالفيديو: رد عشيرة آل زعيتر على مداهمة الشراونة… مجزرة بكل معنى الكلمة

ردت عشيرة آل زعيتر على مداهمة الجيش اللبناني في الشراونة، وذلك على لسان الشيخ شوقي زعيتر الذي اعتبر ما حصل “مجزرة بكل معنى الكلمة” وشرح “بعد اطلاق النار الذي حصل ظهراً داهم الجيش اللبناني المنطقة واطلق النار على من لا دخل لهم بالاشكال، ما ادى الى مقتل شاب عن بعد ٥٠٠ متراً كان يترجل من سيارته كما قتل شاب سوري واصيب ٤ شبان بجروح خطيرة”.

وتوجه الى قيادة الجيش بالقول “لماذا يقتل ابن زعيتر دائماً على الرغم من انه لا يطلق النار على الجيش؟ والاصابات كلها على الرأس، ولدينا مقاطع فيديو تثبت ما اقول” واشار الى انه “نحن لم نسرق البلد ولم نحرقه وليس لنا يد في تفجيره ولسنا عملاء، هؤلاء الشبان يطلبون العفو، ولو كان هناك عفوا لما هربوا، ومن تمت مداهمتهم اليوم وقتلوا لا علاقة لهم بالاشكال”، وطلب من شبان العشيرة الهدوء وعدم اطلاق النار على الجيش، وفي ذات الوقت طلب من قائد الجيش كشف “اسباب وتفاصيل اعدام الناس في الشوارع”.

وكانت قيادة الجيش اعلنت في بيان انه “بتاريخ 27/3/2021 دهمت دورية من الجيش في حي الشراونة – بعلبك منزل أحد المطلوبين بعدة مذكرات توقيف، خلال العملية تعرضت الدورية لإطلاق نار كثيف من سيارات رباعية الدفع ذات زجاج داكن، فاضطر العناصر إلى الرد على مصادر إطلاق النار ما أدى إلى مقتل أحد مطلقي النار واصابة آخرين بجروح. وتواصل وحدات الجيش ملاحقة المطلوبين وباقي مطلقي النار لتوقيفهم”…