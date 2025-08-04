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بالفيديو.. رسالة من "حزب الله" عشية جلسة الحكومة

منذ 44 دقيقة
مناصرون لحزب الله يشاركون في مظاهرة نظموها ضد ما قالوا إنه انتهاك للسيادة الوطنية، بالقرب من مطار بيروت الدولي، لبنان، 15 فبراير/شباط 2025. رويترز

مناصرون لحزب الله يشاركون في مظاهرة نظموها ضد ما قالوا إنه انتهاك للسيادة الوطنية، بالقرب من مطار بيروت الدولي، لبنان، 15 فبراير/شباط 2025. رويترز

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نشر “حزب الله” فيديو عشية جلسة الحكومة التي ستبحث للمرة الأولى في مسألة سلاح “الحزب”.

مقطع الفيديو يجمع بين صوتَي الأمين العام السابق لحزب الله حسن نصرالله، والأمين العام الحالي للحزب نعيم قاسم، يتحدثان فيه عن السلاح والاستراتيجية الدفاعية الوطنية.

ويوم أمس الأحد 3\8\2025، نقلت “الحدث” عن مصادر لبنانيّة، قولها إنّ الرئاسة أبلغت “حزب الله” أنّ ليس أمامه إلا التعاون مع الدولة.

وأضافت المصادر، وفق “الحدث”، أنّ “حزب الله في حالة صدمة من مطالبة حلفائه العلنية بحصر السلاح”، كاشفةً أنّ “النّسخة النهائيّة من أفكار المبعوث الأميركي توم برّاك، تسلّمها لبنان اليوم”.

كما لفتت إلى أنّ “⁠خطاب رئيس الجمهوريّة جوزاف عون وإدراج السلاح على جدول أعمال الحكومة، أمران خلقا زخماً شعبيًّا وسياسيًّا مؤيّداً للدولة”.

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