بالفيديو: رغم أوامر “الداخلية”.. إطلاق قذائف “‏b7‎‏” احتفالاً برأس السنة

رغم التشدد بالإجراءات في وزارة الداخلية منعاً لحدوث أي خطر للمواطنين، شهدت العديد من المناطق، مساء أمس الجمعة، إطلاق ‏نار كثيف من الأسلحة الحربية الرشاشة، بالإضافة إلى إطلاق قذائف‎ “b7″‎، احتفالاً بليلة رأس السنة‎.‎

وتداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية، مقاطع فيديو توثق إطلاق النار، في حين أصيب العديد من ‏المواطنين برصاص طائش، نقل بعضهم على إثرها إلى المستشفيات، إذ أنه بالرغم من التحذيرات التي أطلقتها وزارة الداخلية وقيادة ‏الجيش وقوى الأمن الداخلي، بالإضافة لعدد من مشايخ المدينة والجمعيات، إلا ان بعض المواطنين لم يلتزموا‎.‎

يذكر أن وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي أعطى الأوامر لإقامة الحواجز في المناطق كافة وتسيير الدوريات لحفظ الأمن والنظام ‏لاسيما امام دور العبادة واماكن الاحتفالات، مشدداً على “اتخاذ الاجراءات من قبل قطعات السير تجنبا لحصول حوادث سير ومنع ‏القيادة تحت تأثير الكحول ومكافحة ظاهرة إطلاق النار ابتهاجاً منتصف الليل”.‏

من الضاحية الجنوبية لبيروت.. رصاص وقذائف b7 احتفالاً برأس السنة! pic.twitter.com/OKLPdOjyyk — bintjbeil.org (@bintjbeilnews) December 31, 2021

بعضٌ من جنون الليلة الماضية.. المشهد من بريتال pic.twitter.com/O3NS1zxjRv — bintjbeil.org (@bintjbeilnews) January 1, 2022