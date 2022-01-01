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بالفيديو: رغم أوامر “الداخلية”.. إطلاق قذائف “‏b7‎‏” احتفالاً برأس السنة

منذ 8 ساعات
قذائف b7

قذائف b7

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رغم التشدد بالإجراءات في وزارة الداخلية منعاً لحدوث أي خطر للمواطنين، شهدت العديد من المناطق، مساء أمس الجمعة، إطلاق ‏نار كثيف من الأسلحة الحربية الرشاشة، بالإضافة إلى إطلاق قذائف‎ “b7″‎، احتفالاً بليلة رأس السنة‎.‎

وتداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية، مقاطع فيديو توثق إطلاق النار، في حين أصيب العديد من ‏المواطنين برصاص طائش، نقل بعضهم على إثرها إلى المستشفيات، إذ أنه بالرغم من التحذيرات التي أطلقتها وزارة الداخلية وقيادة ‏الجيش وقوى الأمن الداخلي، بالإضافة لعدد من مشايخ المدينة والجمعيات، إلا ان بعض المواطنين لم يلتزموا‎.‎

يذكر أن وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي أعطى الأوامر لإقامة الحواجز في المناطق كافة وتسيير الدوريات لحفظ الأمن والنظام ‏لاسيما امام دور العبادة واماكن الاحتفالات، مشدداً على “اتخاذ الاجراءات من قبل قطعات السير تجنبا لحصول حوادث سير ومنع ‏القيادة تحت تأثير الكحول ومكافحة ظاهرة إطلاق النار ابتهاجاً منتصف الليل”.‏

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