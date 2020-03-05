بالفيديو: زبون “فش خلقه” بتحطيم واجهة أحد المصارف على اوتوستراد الزلقا

أقدم أحد المواطنين على تحطيم الواجهة الزجاجية لأحد المصارف على أوتوستراد الزلقا – جل الديب، بعدما رفض المصرف صرف شيك بالدولار، وفق ما أفاد “رادار سكوب”.

ووفق شهود، طلب الزبون صرف شيك بالدولار إلا ان المصرف لم يوافق تسليمه قيمته إلا بالعملة الوطنية وعلى سعر الصرف الرسمي مما أثار امتعاضه و”فش خلقه” بتحطيم واجهة المصرف.

وقد حضرت على الفور القوى الامنية وعملت على توقيفه وتم اقتياده الى الفصيلة المعنية بناء لإشارة القضاء المختص.

ولاحقاً أصدر النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم قراراً بوضع إشارة منع تصرف على أصول 20 مصرفاً لبنانياً كما عمم منع التصرف على أملاك رؤساء ومجالس إدارة هذه المصارف.

واعتبر مرافبون أن الخطوة جاءت متأخرة بناء على المعلومات المتداولة عن تهريب أموال كبار المودعين في المصارف إلىمصارف خارج لبنان.

ولازال اللبنانيون يعانون جراء الأزمة المالية التي تعصف بالقطاع المالي والمصرفي جراء ازدياد العجز في الموازنة وتراكم الديون المستحقة.

في حين لامسَ سعرُ صرفِ الدولار أمس في حالة الشراء الـ 2700 ليرة لبنانية ما أُعدَّ رقمًا قياسيًا لم يبلغ الدولار مستواه منذ 28 عامًا، فيما استقرَّ سعرُ صرفِ البيعِ عند عتبةِ الـ 2640 ل.ل، وذلك ضمن السوق السوداء التي باتت هي الفيصلُ في تسعير سعر الصرفِ اليومي.