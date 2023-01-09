بالفيديو: زحمة أمام أحد المصارف في صيدا... ماذا يحصل؟

يتجمع عدد من المواطنين أمام أحد المصارف في مدينة صيدا منذ صباح اليوم الإثنين 9/1/2023 بعدما وضعوا أموالهم في المصارف قبل العطلة للاستفادة من منصة صيرفة، بحسب مراسل “صوت بيروت إنترناشونال”.

يشار إلى أن أفراد من أمن الدولة يقفون أمام باب المصرف لمساعدة المواطنين وتسيير الأمور.

يذكر أنه بعد إعلانه عن بيع الدولارات عبر منصة “صيرفة” مقابل ليرات نقدية، من دون حدود أو سقوف، وأيضاً من دون شروط لجميع الراغبين، أفادت معلومات صحفية بأن مصرف لبنان سيخصص منصة “صيرفة” بدءاً من اليوم الاثنين للأفراد فقط دون المؤسسات، على ألا يتعدى السقف المئة مليون ليرة.

وعزت المصادر نفسها القرار الى “وقف الاستغلال لمنصة صيرفة من قبل بعض المضاربين. فيما بعض التجار لم يخفض أسعاره رغم حصوله على دولار من صيرفة”.