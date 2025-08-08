بالفيديو.. سائق "فان" يفقد السيطرة بمخيم عين الحلوة

نشرت “اليازا” على صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي، الفيديو المرفق لحادث سير وقع في حي الصفصاف بمخيم عين الحلوة.

وأفادت المعلومات المتداولة عن وقوع عدد من الإصابات، بعد أن فقد سائق “فان” مخصّص لتوزيع الخبز السيطرة عليه أثناء القيادة، ما أدّى إلى صدم عدد من الأشخاص قبل أن يرتطم بسيارة متوقّفة.

وتم نقل الجرحى إلى المستشفيات القريبة لتلقّي العلاج.

أفادت مصادر محلية عن وقوع عدد من الإصابات في حي الصفصاف بمخيم عين الحلوة، بعد أن فقد سائق فان مخصص لتوزيع الخبز السيطرة على مركبته

ما أدى إلى صدم عدد من الأشخاص قبل أن يرتطم بسيارة متوقفة.

وتم نقل الجرحى إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج pic.twitter.com/yrK9kDbM3c

— YASA for Road Safety www.yasa.org (@yasalebanon) August 8, 2025