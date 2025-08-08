الجمعة 14 صفر 1447 ﻫ - 8 أغسطس 2025 |
بالفيديو.. سائق "فان" يفقد السيطرة بمخيم عين الحلوة

منذ 7 دقائق
صورة من الفيديو الذي نشرته "اليازا"

نشرت “اليازا” على صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي، الفيديو المرفق لحادث سير وقع في حي الصفصاف بمخيم عين الحلوة.

وأفادت المعلومات المتداولة عن وقوع عدد من الإصابات، بعد أن فقد سائق “فان” مخصّص لتوزيع الخبز السيطرة عليه أثناء القيادة، ما أدّى إلى صدم عدد من الأشخاص قبل أن يرتطم بسيارة متوقّفة.

وتم نقل الجرحى إلى المستشفيات القريبة لتلقّي العلاج.

