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بالفيديو: سامي الجميّل يعلن عن تلقيه اتصالا من مجلس النواب لأخذ اللقاح مع عائلته

23 - فبراير - 2021
سامي الجميل

سامي الجميّل

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نشر رئيس حزب “الكتائب اللبنانية” سامي الجميّل فيديو يروي فيه انه تلقى إتصالا من مجلس النواب، وطُلب منه “بطاقة هويته وبطاقة هوية عائلته من أجل التسجيل وأخذ اللقاح من ضمن الدفعة الاولى”.

وأعلن الجميّل أنه رفض وعائلته التسجيل لان لا تنطبق عليهم الاولويات لاخذ اللقاح.

وقال: “يتم الاتصال بكافة النواب والوزراء الحاليين والسابقين من أجل التسجيل وأخذ اللقاح”.

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