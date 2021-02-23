بالفيديو: سامي الجميّل يعلن عن تلقيه اتصالا من مجلس النواب لأخذ اللقاح مع عائلته

نشر رئيس حزب “الكتائب اللبنانية” سامي الجميّل فيديو يروي فيه انه تلقى إتصالا من مجلس النواب، وطُلب منه “بطاقة هويته وبطاقة هوية عائلته من أجل التسجيل وأخذ اللقاح من ضمن الدفعة الاولى”.

وأعلن الجميّل أنه رفض وعائلته التسجيل لان لا تنطبق عليهم الاولويات لاخذ اللقاح.

وقال: “يتم الاتصال بكافة النواب والوزراء الحاليين والسابقين من أجل التسجيل وأخذ اللقاح”.

هذا ما سجلته الاحد منذ ٩ ايام لكن تريثت في نشره بانتظار التأكد من المعلومات. لكن بعد ما سمعت دكتور بزري يتحدث عن بدء #التلقيح في #مجلس_النواب، اعيد نشر التسجيل كما هو.#NoWasta pic.twitter.com/SSerB2P8Ys — Samy Gemayel (@samygemayel) February 23, 2021