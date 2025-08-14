بالفيديو.. سلسلة غارات إسرائيلية تستهدف جنوب لبنان

سلسلة غارات على عدد من المناطق الجنوبية

شن الطيران الإسرائيلي سلسلة من الغارات على جنوب لبنان.

هذا وأعلن الجيش الاسرائيلي مهاجمة عدة مسارات تحت الأرض تابعة لحزب الله في جنوب لبنان.

وادّعى الجيش الإسرائيلي أن هذه البنى التحتية التي تم استهدافها تشكل خرقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان.

كما وكان هناك تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي فوق بيروت وجبل لبنان وإقليم الخروب وساحل المتن، وفيما يستمر تحليق الطيران المسيّر على علو منخفض في أجواء قرى البقاع الغربي.

من زاوية آخرى استهدفت مسيّرة إسرائيلية بعد ظهر اليوم دراجة نارية في بلدة عيترون بقضاء بنت جبيل جنوب لبنان، ما أسفر عن إصابة مواطنين اثنين أحدهما بجروح حرجة.

وأفادت المعلومات أن المستهدف هو يوسف مصطفى، شرطي بلدية عيترون، يوسف.م. وقالت قناة «الجديد» إنه قُتل.

وكانت استهدفت مسيّرة إسرائيلية حفارة في بلدة يارون الحدوديّة ولم تُسجّل إصابات.

وكما تشاهدون في الفيديو المرفق، الغارة على منطقة زلايا في البقاع الغربي.