بالفيديو.. سلسلة غارات عنيفة في جنوب لبنان

يستمرّ الجيش الإسرائيلي بشّن غارات في جنوب لبنان، وقد شنّ سلسلة غارات قريبة من الطريق في بلدة المحمودية.

من زاوية آخرى، انتشرت صورة تُظهر الطيران الحربي الإٍسرائيلي يُحلّق فوق السراي الحكومي.

وبعد الجريمة الإسرائيلية في بلدة بليدا جنوب لبنان، طلب رئيس الجمهورية جوزاف عون من قائد الجيش العماد رودولف هيكل تصدي الجيش اللبناني لأي توغّل اسرائيلي في الأراضي الجنوبية المحررة، دفاعاً عن الأراضي اللبنانية وسلامة المواطنين.

وخلال زيارة لقائد الجيش لقصر بعبدا أطلع العماد هيكل رئيس الجمهورية على تفاصيل التوغّل الإسرائيلي الذي حصل في بلدة بليدا واستشهاد احد العاملين في البلدية، إبراهيم سلامة، خلال قيامه بواجبه المهني.

واعتبر الرئيس عون أنّ “هذا الاعتداء الذي يندرج في سلسلة الممارسات الإسرائيلية العدوانية، أتى بُعيد اجتماع لجنة مراقبة اتفاق وقف الأعمال العدائية (الميكانيزم) التي يفترض إلّا تكتفي بتسجيل الوقائع بل العمل لوضع حد لها من خلال الضغط على إسرائيل ودفعها إلى التزام مندرجات اتفاق تشرين الثاني الماضي ووقف انتهاكاتها للسيادة اللبنانية”.