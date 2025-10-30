الخميس 8 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 30 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بالفيديو.. سلسلة غارات عنيفة في جنوب لبنان

منذ 45 دقيقة
صورة للغارات التي تستهدف جنوب لبنان

صورة للغارات التي تستهدف جنوب لبنان

A A A
طباعة المقال

يستمرّ الجيش الإسرائيلي بشّن غارات في جنوب لبنان، وقد شنّ سلسلة غارات قريبة من الطريق في بلدة المحمودية.

من زاوية آخرى، انتشرت صورة تُظهر الطيران الحربي الإٍسرائيلي يُحلّق فوق السراي الحكومي.

وبعد الجريمة الإسرائيلية في بلدة بليدا جنوب لبنان، طلب رئيس الجمهورية جوزاف عون من قائد الجيش العماد رودولف هيكل تصدي الجيش اللبناني لأي توغّل اسرائيلي في الأراضي الجنوبية المحررة، دفاعاً عن الأراضي اللبنانية وسلامة المواطنين.

وخلال زيارة لقائد الجيش لقصر بعبدا أطلع العماد هيكل رئيس الجمهورية على تفاصيل التوغّل الإسرائيلي الذي حصل في بلدة بليدا واستشهاد احد العاملين في البلدية، إبراهيم سلامة، خلال قيامه بواجبه المهني.

واعتبر الرئيس عون أنّ “هذا الاعتداء الذي يندرج في سلسلة الممارسات الإسرائيلية العدوانية، أتى بُعيد اجتماع لجنة مراقبة اتفاق وقف الأعمال العدائية (الميكانيزم) التي يفترض إلّا تكتفي بتسجيل الوقائع بل العمل لوضع حد لها من خلال الضغط على إسرائيل ودفعها إلى التزام مندرجات اتفاق تشرين الثاني الماضي ووقف انتهاكاتها للسيادة اللبنانية”.

    المزيد من أخبار لبنان

    رئيس الجمهورية جوزاف عون من قائد الجيش العماد رودولف هيكل
    بعد جريمة بليدا.. الرئيس عون لقائد الجيش: ليتصدّى الجيش لأي توغّل اسرائيلي
    بلدية بليدا
    صور وفيديو.. قوة إسرائيلية تتوغل فجراً في بليدا وتقتل موظفاً داخل البلدية
    وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار
    وزير الداخلية عن جريمة بليدا: لضرورة وقف الاعتداءات بحق المدنيين

    الأكثر قراءة

    مدرسة -تعبيرية
    توضيح من وزارة التربية حول حادثة مدرسة رفيق الحريري في عرمون
    رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون خلال لقائه رئيس المخابرات العامّة المصرية اللواء حسن محمود رشاد
    ما سمعه الزائر المصري في لبنان لا يطمئن!
    الدردشة مع روبوتات الذكاء الاصطناعي باتت تأخذ حيزاً كبيراً من حياة البشر
    دراسة صادمة تحذر.. هكذا يقع البشر بفخ روبوتات الذكاء الاصطناعي!