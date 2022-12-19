الأثنين 25 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 19 ديسمبر 2022 |
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بالفيديو - سليم من مستشفى حمود: العلاقة بين اليونيفيل والمواطنين عمرها عقود ولا مشاعر سلبية بينهما

منذ دقيقة واحدة
موريس سليم

موريس سليم

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أكد وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم خلال زيارته مستشفى حمود لتفقد الجريح الإيرلاندي الذي لا يزال في المستشفى أن “زيارتنا اليوم لنتفقد الجندي الإيرلندي الذي أصيب في الحادثة الأخيرة التي حصلت برفقة سفيرة إيرلندا في لبنان السيدة لونا أوبراين”.

وقال في كلمة عقب الزيارة: “اطمأنينا من الجسم الطبي ومن إدارة المستشفى على المريض وإصابته دقيقة جداً ولكن يتعافى ووضعه إلى تحسّن ويتجاوب بطريقة أفضل مع العلاج”.

وأضاف: “قبل أن آتي إلى هنا قمت بزيارة لمركز القيادة للكتيبة الإيرلاندية واطمأنيت على العسكريين الذين خرجوا من المستشفى كما تقدمنا بواجب التعزية لقائد اليونيفيل”.

وشدد سليم على أن العلاقة القائمة بين اليونيفيل وبين الجيش اللبناني هي علاقة تعاون، واليونيفيل يقوم بدور هام جداً لحفظ الاستقرار والهدوء في الجنوب والتعاون بينهما سيستمر في كافة المجالات.

وأكد أيضاً أن العلاقة بين اليونيفيل والمواطنين وأهالي المنطقة تحديداً عمرها عقود وتتّسم بالصداقة والمحبة والتعاون ولا مشاعر سلبية بين قوات اليونيفيل والمواطنين.

 

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