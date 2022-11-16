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بالفيديو.. سيارات عائمة على أوتوستراد جونية!

منذ 35 دقيقة
آخر تحديث: 16 - نوفمبر - 2022 12:49 مساءً
المياه تغمر أوتوستراد جونية

المياه تغمر أوتوستراد جونية

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انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تمّ التقاطها اليوم من أوتوستراد جونية حيث ظهر المياه وهي تغمر الطريق بالتزامن مع الأمطار التي هطلت اليوم الأربعاء.

في سياق متصل، توقّعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غداً، غائما جزئيا الى غائم أحياناً مع ضباب على المرتفعات من دون تعديل يذكر في درجات الحرارة. تهطل أمطار متفرقة وتشتد غزارتها أحياناً مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة في فترة قبل الظهر، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 2200 متر، وتخف حدّة الأمطار ليلاً.

 

 

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