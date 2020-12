بالفيديو – شاب لبناني يفاجئ أهله بطريقة مميزة

فاجأ شاب لبناني عائلته بعودته من الغربة بعد فترة طويلة من غيابه عن لبنان وأهله بسبب انتشار فيروس كورونا في العالم. وفي مبادرة مميزة، طلبوا إخوته من الأهل التسمّر أمام شاشة الحاسوب لاتخاذ صورة وإرسالها إلى الابن، وإذ به يظهر من وراءهم.

وكانت ردة فعل الام والأب مؤثرة جداً إذ صدموا بعودة ابنهم إليهم بعد غياب طويل. ولاقى الفيديو انتشاراً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويعاني لبنان في السنوات الأخيرة من هجرة الشباب والشابات بشكل كبير بسبب سوء الوضع الاقتصادي والاجتماعي، إذ بات من الصعب على الشبان التأسيس لمستقبل واعد ومستقر في بلدهم.

وعقب انفجار المرفأ، والذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص وجرح الآلاف، هاجرت نسبة كبيرة بدفعة واحدة من الشباب.

An adorable family surprise that perfectly describes the heartbreaking reality of immigration in #Lebanon, tearing families apart and breaking their hearts.

