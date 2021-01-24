بالفيديو: شاحنات إيرانية في الشمال.. والأهالي “لبنان ليس ملكاً لطهران”

في الوقت الذي كان فيه مراسل “صوت بيروت انترناشونال” غسان فرّان ينقل الصورة من جسر البالما حيث قطع محتجون مسلكي أوتوستراد طرابلس – بيروت بالحجارة احتجاجا على الإقفال العام والغلاء، اكتشفوا وجود شاحنات تحمل لوحات ايرانية تريد ان تعبر للوصول الى المرفأ، ما دفع الشبان الى محاولة منعها، معبرين عن غضبهم من ان لبنان اصبح ملكا لايران وطلبوا من فرّان تصوير اللوحات لكي يرى اللبنانيون كيف ان الشاحنات الايرانية تسرح وتمرح في لبنان تهرب ما تشاء من المواد من دون حسيب او رقيب، في وقت يئن فيه اللبنانيون من الجوع والفقر والعوز.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو الذي صوره مراسل “صوت بيروت انترناشونال” معبرين عن رفضهم من ان يكون لبنان جزءا من ولاية الفقيه، ومن ان يُسرق شعبه كرمى لعيون بشار ونظامه.