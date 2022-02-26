بالفيديو: شامبو بـ”عطر” الكوكايين من البرازيل ‏في قبضة الأمن

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة‎ ‎البلاغ التالي‎:‎

في إطار مكافحة عمليات تهريب المخدّرات التّي يقوم بها مكتب مكافحة المخدّرات المركزي في وحدة الشّرطة القضائية لتوقيف أفراد ‏هذه الشبكات وضبطهم بالجرم المشهود، توافرت معلومات عن أن المدعو‎:‎

‎- ‎ر. د. (من مواليد عام ١٩٧٧، لبناني) المطلوب للقضاء بجرم تهريب مخدّرات

‎ ‎قد عاود نشاطه في إحدى الشبكات الدولية التي تقوم بتهريب مادّة الكوكايين من البرازيل إلى لبنان، وأنه قد استلم كميّة من هذه المادة ‏التي تم تهريبها بحرفية عالية تمهيداً لتوزيعها في لبنان.‏

بتاريخ 12-2-2022 وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، تمّ تحديد مكان تواجده في بلدة كفررمان الجنوبية‎. وبعد عمليات رصد ومتابعة، بالتنسيق مع المجموعة الخاصة، نُصِبَ له كمين محكم، أسفر عن توقيفه‎.‎

بتفتيش منزله، عُثِرَ بداخله على كمية من مادّة الكوكايين موضّبة داخل عبوات سائل للاستحمام (شامبو) ومزيل للتعرّق، بلغت زِنتها ‏حوالى /3/ كلغ صافٍ أي ما يعادل تقريبًا /9/ كلغ بعد مزجه بمواد أخرى في لبنان. وتُقَدَّر قيمتها بحوالى /900,000/ دولار أميركي. ‏إضافةً إلى ضبط بندقية ومسدس حربيَين، ومبلغ مالي حوالى /275,000,000/ ليرة لبنانية، وميزان حسّاس.‏‎ ‎

التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص‎.‎

بعملية نوعية، ضبَطَ مكتب مكافحة المخدّرات المركزي والمجموعة الخاصّة كمية من الكوكايين مهرّبة من البرازيل بحرفية عالية.https://t.co/FicRMn0OSw#قوى_الامن #لبنان pic.twitter.com/bgv6Ea0xzR — قوى الامن الداخلي (@LebISF) February 26, 2022