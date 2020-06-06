بالفيديو: شباب :حزب الله” وحركة أمل يشتمون الصليب ويحطّمون ممتلكات “المسيحيين”!

حقد شيعة “حزب الله” وحركة أمل على كل لبناني لا ينتمي الى عقيدتهم ظهر اليوم بشكل واضح لا لبس فيه, عند جسر الرينغ وعين الرمانة.

فبعد ان استفز شباب الشياح شباب عين الرمانة، هجموا عليهم وبدأوا بشتم الصليب وتحطيم ممتلكاتهم، وهذا ما وثقه مقطع فيديو اظهر كيف يقوم بعض المتعصبين الشيعة بتكسير باص لمجرد انه يضع الصليب على زجاجه الامامي.

كل مرة يؤكد فيها شيعة “حزب الله” و”حركة امل” ان العيش المشترك معهم امر مستحيل، وما تحالفهم مع الرئيس ميشال عون وعقدهم تحالف مار مخايل مع التيار الوطني الحر الا مصلحة سياسية بحته، اما في القلب فبغض وكره كبير للسنة والمسيحيين وكل الطوائف الاخرى.

كيف لحزب الله ان يشرح لعون ما ظهر اليوم من انصاره؟ وكيف يمكن لرئيس الجمهورية ان يسكت على شتم الصليب؟ وان يستمر بتحالفه مع من ظهر انهم يكنون العداء لدينيه ومعتقده، وكيف لحليفهم سليمان فرنجية ان يبقى يدافع عنهم، ويمدح بحزب الله وسلاحه؟!

نعم رفعت المتاريس التي وضعت خلال الحرب بين الشياح وعين الرمانة، الا ان المتاريس التي وضعها الشيعة على قلبهم تحول دون تقبلهم الاخر ايا كان ما لم يتبعهم، وما ظهر اليوم من قبلهم خير دليل على ان لا قيامة للبنان طالما يعيش هؤلاء فيه، لا بل طالما يحكمون البلد من خلال تحالفهم مع من يدعون انهم زعماء مسيحيين.

في النهاية تؤكد بيئة حزب الله وحركة أمل بأنها لا تمتلك أدنى مقومات المواطنة والوطنية والعيش المشترك, إنما بداخلها حقد دفين.