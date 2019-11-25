أخبار لبنان

بالفيديو.. شبيحة حزب الله للثوار: “وين منلاقي متظاهر رح نقتلو”

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

هدد أحد مناصري حزب الله الثوار في جسر الرينغ. وقال، “وين في متظاهر رح نقتلو”، شاتماً المتظاهرين دفاعاً عن الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله”.

وأشار الى أنه حتى لو لم يرض نصرالله بهذا التصرف الا أنهم مصرون على القتل لانهم لن يسمحوا لأحد بشتم الأمين العام.

وتجدد الاشكال على جسر الرينغ بين الثوار ومؤيدي الثنائي الشيعي الذين اعتدوا على المحتجين بالضرب، ورشقوهم بالحجارة وأطلقوا هتافات مؤيدة لحزب الله وحركة أمل، متذرعين بغضبهم من شتم نصرالله من قبل أحد المحتجين.

المزيد من الأخبار

“اليازا” عن حادث الجية: السرعة زائدة.. والثوار أطفؤوا…

اليوم الأربعون: الشبيحة ينشرون إرهابهم في العاصمة

نقابة أصحاب المطاعم: 265 مؤسسة أقفلت أبوابها نهائياً والعدد إلى ارتفاع

الأجهزة القضائية والأمنية باشرت التحقيقات في إشكالات جسر الرينغ

وأكد الثوار أنهم لم يتعرضوا بالشتيمة لأحد ووصفوا المعتدين بـ”الشبيحة”.

 

 

+

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

شاهد أيضاً
أخبار لبنان

الأجهزة القضائية والأمنية باشرت التحقيقات في إشكالات جسر الرينغ

أخبار لبنان

حمّى السحوبات تهدد المصارف بالإفلاس والدمج؟

أخبار لبنان

تصويت: بعد هجومه على الثوار السلميين في بيروت.. كيف تصنفون حزب الله وقيادته وجمهوره؟

أخبار لبنان

الموفد البريطاني في ديارنا.. الساعات المقبلة حاسمة

أخبار لبنان

مكائد تحاك للثوار.. لوائح المطلوبين جاهزة بانتظار الإشكالات المفتعلة

أخبار لبنان

هشام حداد يعلق: “استعراض القوة بالشارع ما بينفع”

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More