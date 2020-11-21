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بالفيديو: شلالات نياغارا تضاء بألوان العلم اللبناني… احتفالاً بالعيد الـ77 للإستقلال

منذ 30 ثانية
شلالات نياغارا

شلالات نياغارا

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ستضاء شلالات نياغارا في كندا بألوان العلم اللبناني، احتفالاً بالعيد الـ77 لإستقلال لبنان، وذلك بتنظيم من قنصل لبنان في تورونتو غرغوار بوستاجيان، وبدعم من سفارة لبنان في أوتاوا، وبالتعاون مع متطوعين من المجتمع المحلي

تدعو هذه المبادرة جميع العائلات إلى المشاركة في هذا الحدث الاستثنائي والتاريخي، حاملين الأعلام ومرتدين ثياب بألوان العلم اللبناني.

كما يمكنكم متابعة الحدث عبر الرابط التالي:

Earthcam.com/Canada/niagrafalls/?cam=niagrafalls_str

يوم السبت 21 تشرين الثاني الساعة 7 مساء بتوقيت EST

يوم الأحد 22 تشرين الثاني الساعة 2 صباحاً بتوقيت GMT

 

 

 

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