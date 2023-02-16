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بالفيديو.. "صوت بيروت انترناشونال" يواكب حرق المصارف في بيروت

منذ ساعتين
آخر تحديث: 16 - فبراير - 2023 11:36 صباحًا
من امام احد المصارف

من امام احد المصارف

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بعد ارتفاع سعر صرف الدولار بشكل جنوني بحيث لامس الـ 80 الف ليرة للدولار الواحد صباح اليوم الخميس 16\2\2023، ما ساهم في تحليق اسعار المحروقات، بينما تستمر جمعية المصارف في اضرابها منذ عدة ايام.

هذا وقام المودعين بالتصعيد بالتزامن مع ارتفاع سعر صرف الدولار، واضراب جمعية المصارف، للمطالبة بأموالهم المحجوزة منذ اربع سنوات.

وكان تم اشعال النيران في فرنسبنك وبنك عودة في منطقة “بدارو”، فيما حصل توتر بين احد المواطنين وعامل في محطة البنزين التابعة لعضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكسو حيث تم منعه من اطفاء الحريق.

فيما تم خلع ايضاً باب مصرف “الاعتماد اللبناني” وكانت هناك محاولة لاشعال النيران لكن تم منع المودعين من قبل سكان المبنى، وكانت الوجهة الرابعة للمودعين بنك بيبلوس وتم تكسير المبنى بالحجارة، وكتب على باب المصرف “صرخة جمعية المودعين”.

اما الوجهة الخامسة كانت بإتجاه بنك “BBAC” حيث نجح المواطنين باقتحام البنك ورمي الارواق من داخل المصرف، وكان فوج الاطفاء قد وصل الى المصرف المذكور لاطفاء الحريق، كما وكان هناك تواجد للجيش اللبناني وقوى مكافحة الشغب.

 

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