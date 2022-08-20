السبت 22 محرم 1444 ﻫ - 20 أغسطس 2022 |
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بالفيديو: طوافات الجيش تعمل على إخماد حريق بسكنتا

منذ ساعة واحدة
حريق في بسكنتا

حريق في بسكنتا

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نشر النائب رازي الحاج فيديو على “تويتر”، يظهر طوافات الجيش التي تعمل على اخماد حريق بسكنتا.

وكان سارع الحاج إلى مناشدة ‏‏الجيش التدخل للمساعدة في إخماد حريق بسكنتا الذي اندلع فجرًا، كما تواصل مع المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار، وطلب من شباب بسكنتا مؤازرة العناصر وتقديم كل مساعدة مطلوبة.

وغرد الحاج على “تويتر”: “نحو الثامنة صباحًا وصلت ‏طوافات ‎الجيش الى مكان الحريق في محاولة لاخماده بعدما التهمت النيران ليلا مساحات واسعة من حرج الصنوبر”.

وشدد الحاج على أن الحريق مفتعل، مطالبًا القوى الامنية والقضاء المختص التحرك فورًا.

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