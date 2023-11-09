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بالفيديو.. عدسة "صوت بيروت" تُواكب الغارات العنيفة على جنوب لبنان

منذ 17 ثانية
من القصف الإسرائيلي على القرى الحدودية الجنوبية

من القصف الإسرائيلي على القرى الحدودية الجنوبية

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تتعرّض المناطق الحدودية الجنوبيّة مع فلسطين المحتلة إلى غارات إسرائيلية مكثّفة هذه الليلة، حيث شنت الطائرات الحربية المعادية غارة جوية على منطقة اللبونة وأخرى على أطراف بلدة رامية والجبين، كما ركّز العدو قصفه على منطقة رأس الناقورة ومنطقة اللبونة، وشنّ الطيران أكثر من غارة على أطراف بلدة ياطر.

هذا وطال قصف عنيف بقذائف الـ 155 محيط مشروع 800 خراج البويضة قضاء مرجعيون. بينما استهدفت طائرة مسيرة بصاروخ موجه، أحد منازل بلدة البياضة، ولكن من دون وقوع إصابات.

وقد واكب مراسل “صوت بيروت إنترناشونال” تصاعد العدوان الإسرائيلي على البلدات والقرى الحدوديّة، لا سيما في محيط بنت جبيل وسهل مرجعيون، لافتًا إلى أنّ أصوات الطائرات المسيرة تُسمع في جميع المناطق الجنوبية، بينما تدوّي أصوات الانفجارات بين الحين والآخر.

وفي وقت سابق من مساء اليوم أيضًا، استهدفت مدفعية العدو أطراف بلدتي رامية وبيت ليف. فيما ألقى قنابل مضيئة فوق ميس الجبل بين المنارة والعباد، وحلّقت طائرت استطلاع معادية فوق مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وقرى وبلدات حاصبيا والعرقوب وجبل الشيخ وصولًا حتى أجواء البقاع الغربي وإقليم التفاح.

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