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بالفيديو.. عملية أمنية لشعبة المعلومات توقع برأس عصابة مسلحة

15 - يناير - 2021
عناصر من شعبة المعلومات

عناصر من شعبة المعلومات

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نشر موقع قوى الأمن الداخلي عبر حسابه على “تويتر” فيديو يظهر عملية أمنية لشعبة المعلومات في منطقة حي السلم، نتج عنها توقيف الرأس المدبر لعصابة سلب بقوة السلاح بعد اشتباك مسلح مع مطلوبين.

ويظهر في الفيديو كيف جرى اطلاق النار على المواطنين من قبل العصابة في وضح النهار، وكيفية تنفيذ عمليات السلب. وبموجب المتابعة وبعد القبض على الراس المدبر للعصابة تبين انه من الاشخاص اصحاب السوابق والذين يشكلون خطورة كبيرة. اليكم الفيديو:

 

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