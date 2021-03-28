برامج

شاهد اخر حلقاتنا اونلاين
استمع لاذاعتنا

بالفيديو: عنصر من مخابرات الجيش يتحول إلى لص بسبب الأوضاع المعيشية!

منذ 23 ساعة
آخر تحديث: 28 - مارس - 2021 3:09 مساءً
لحظة القبض على اللص

لحظة القبض على اللص

A A A
طباعة المقال

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر توقيف لص والصدمة عندما ظهر انه ينتمي الى مديرية مخابرات الجيش، وبحسب المعلومات المتناقلة فإنه اثناء تسيير دورية من بلدية بتاتر، شاهد عناصرها لصين أمام احد المنازل ولدى إقتراب الدورية حاولا الفرار الا أنها تمكنت من القبض عليهما، وقد برر العنصر الامني ما اقدم عليه بحاجته في ظل الاوضاع المعيشية الصعبة التي يمر بها البلد.

‎مقطع الفيديو يؤكد الوضع الصعب الذي يعيشه ابناء المؤسسة العسكرية لاسيما مع ارتفاع سعر صرف الدولار وانهيار قيمة الليرة اللبنانية، حيث اصبح راتب العسكري يعادل نحو ٦٥ دولار أميركي، وبعد ان كان الجيش هو مصدر الامان لشعبه يخشى مع استمرار الوضع ان تتعمم الحالة التي وثقها مقطع الفيديو.

    المزيد من أخبار لبنان

    إضراب تحذيري لمراقبي حماية المستهلك
    إضراب تحذيري لمراقبي حماية المستهلك احتجاجا على تعرض زميلة لهم للضرب
    مستشفى طرابلس الحكومي
    وقفة تضامنية في مستشفى طرابلس الحكومي حداداً على ضحايا كورونا من الطاقم الطبي
    حركة أمل
    مكتب “أمل” السياسي: آن الاوان لإخراج الموضوع الحكومي بكل تشابكاته

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    استخدام خلايا جنين مجهض إلى لقاحات كورونا (تعبيرية)
    شاهد.. جنين يدخل إلى رحم أمه بعمر 15 عاما
    خل التفاح
    7 أطعمة لا تنتهي صلاحيتها وتفيد صحتك في الوقت ذاته
    كوكب الأرض
    صيف أطول وشتاء أقصر.. تغير مخيف في أوقات فصول السنة