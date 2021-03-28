بالفيديو: عنصر من مخابرات الجيش يتحول إلى لص بسبب الأوضاع المعيشية!

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر توقيف لص والصدمة عندما ظهر انه ينتمي الى مديرية مخابرات الجيش، وبحسب المعلومات المتناقلة فإنه اثناء تسيير دورية من بلدية بتاتر، شاهد عناصرها لصين أمام احد المنازل ولدى إقتراب الدورية حاولا الفرار الا أنها تمكنت من القبض عليهما، وقد برر العنصر الامني ما اقدم عليه بحاجته في ظل الاوضاع المعيشية الصعبة التي يمر بها البلد.

‎مقطع الفيديو يؤكد الوضع الصعب الذي يعيشه ابناء المؤسسة العسكرية لاسيما مع ارتفاع سعر صرف الدولار وانهيار قيمة الليرة اللبنانية، حيث اصبح راتب العسكري يعادل نحو ٦٥ دولار أميركي، وبعد ان كان الجيش هو مصدر الامان لشعبه يخشى مع استمرار الوضع ان تتعمم الحالة التي وثقها مقطع الفيديو.