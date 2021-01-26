بالفيديو: عودة التوتر الى ساحة النور وقطع الطرقات في طرابلس

لليوم الثاني على التوالي تستمر الاحتجاجات في مدينة طرابلس التي شهدت مناوشات مساء أمس بين الثوار والأهالي.

وتشهد مدينة طرابلس الآن مسيرات تستهدف منازل الوزراء ونواب طرابلس، وذلك للمطالبة بحقوقهم المعيشية في ظل هذه الازمة الاقتصادية، والإقفال العام الذي زاد أوضاعهم المعيشية سوءا، في ظل غياب تام للخطط الإنقاذية التي من شأنها تأمين المستلزمات المعيشية للمواطن اللبناني ليستطيع أقله الالتزام في منزله، وحماية نفسه وعائلته من الوباء.

ومن جهة اخرى أقدم شبان على إحراق الإطارات أمام سرايا طرابلس، ما أدى إلى احتراق الأشجار، الامر الذي استنكره الأهالي على اعتبار أن هذا العمل تخريبي ولا يحقق فائدة منه.

وفي هذه الأثناء يتقدم الجيش اللبناني إلى أمام بوابة سرايا طرابلس لمنع المحتجين من اختراقها ونزع الأسلاك الشائكة أمام الباب الثاني للسرايا في محاولة لخلعه.

كما وطالب الأهالي الدولة بعدم زج القوى الأمنية في مواجهة مع المواطنين لأن المشكلة الأساسية ليست معهم حتما بل معي الطبقة الفاسدة التي تحكم لبنان ولم تستطع منذ أكثر من سنة حتى اللحظة إيجاد حلول للخروج من هذا المأزق الاقتصادي، الذي أنهك اللبنانيين حتى الجوع.