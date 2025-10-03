بالفيديو.. غارات إسرائيلية تهز الجنوب فجراً

من الغارات الإسرائيلية التي استهدفت الجرمق جنوب لبنان

نفذ الطيران الحربي الاسرائيلي قرابة الخامسة وعشرة دقائق فجرا، سلسلة غارات عنيفة، أشبه بزنار ناري مستهدفة احراج علي الطاهر عند الأطراف الشمالية لبلدة النبطية الفوقا.

وألقت الطائرات المغيرة عددا من الصواريخ الارتجاجية التي احدث انفجارها دويا هائلا ، تردد صداه في مختلف المناطق الجنوبية ، وتسبب باحداث حرائق كبيرة في الاحراج ، تعمل فرق الدفاع المدني اللبناني وكشافة الرسالة الاسلامية والهيئة الصحية الاسلامية على اخماده.

كما تسببت الغارات بأضرار وتصدعات في عشرات المنازل في الاحياء القريبة من الاماكن المستهدفة ، فضلا عن تحطم زجاج عدد كبير من المنازل والمحال التجارية ايضا.

وتتعرض احراج علي الطاهر للمرة الرابعة لهذه الموجة العنيفة من الغارات بعد توقف حرب الـ 66 يوما.

في السياق، أشارت معلومات إلى أنّ الطائرات المسيّرة الإسرائيلية، تحلق على علو منخفض جدا فوق النبطية وضواحيها.

هذا، وقامت القوات الإسرائيلية بعمليات تمشيط بالرشاشات من مركز رويسات العلم باتجاه أطراف بلدة كفرشوبا.

فيما سجل تحليق للطيران الاسرائيلي المسير على مستوى منخفض في أجواء صيدا وشرقها.