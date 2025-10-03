الجمعة 11 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 3 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بالفيديو.. غارات إسرائيلية تهز الجنوب فجراً

منذ 19 دقيقة
آخر تحديث: 3 - أكتوبر - 2025 8:37 صباحًا
من الغارات الإسرائيلية التي استهدفت الجرمق جنوب لبنان

من الغارات الإسرائيلية التي استهدفت الجرمق جنوب لبنان

A A A
طباعة المقال

نفذ الطيران الحربي الاسرائيلي قرابة الخامسة وعشرة دقائق فجرا، سلسلة غارات عنيفة، أشبه بزنار ناري مستهدفة احراج علي الطاهر عند الأطراف الشمالية لبلدة النبطية الفوقا.

وألقت الطائرات المغيرة عددا من الصواريخ الارتجاجية التي احدث انفجارها دويا هائلا ، تردد صداه في مختلف المناطق الجنوبية ، وتسبب باحداث حرائق كبيرة في الاحراج ، تعمل فرق الدفاع المدني اللبناني وكشافة الرسالة الاسلامية والهيئة الصحية الاسلامية على اخماده.

كما تسببت الغارات بأضرار وتصدعات في عشرات المنازل في الاحياء القريبة من الاماكن المستهدفة ، فضلا عن تحطم زجاج عدد كبير من المنازل والمحال التجارية ايضا.

وتتعرض احراج علي الطاهر للمرة الرابعة لهذه الموجة العنيفة من الغارات بعد توقف حرب الـ 66 يوما.

في السياق، أشارت معلومات إلى أنّ الطائرات المسيّرة الإسرائيلية، تحلق على علو منخفض جدا فوق النبطية وضواحيها.

هذا، وقامت القوات الإسرائيلية بعمليات تمشيط بالرشاشات من مركز رويسات العلم باتجاه أطراف بلدة كفرشوبا.
فيما سجل تحليق للطيران الاسرائيلي المسير على مستوى منخفض في أجواء صيدا وشرقها.

 

    المزيد من أخبار لبنان

    مياه بيروت وجبل لبنان
    مياه بيروت وجبل لبنان: لتسديد بدلات المياه المترتبة عن الـ2025
    مقاتلو حزب الله في الجنوب
    في إطار سعيها لنزع سلاح "حزب الله".. أمريكا تقدم للبنان 230 مليون دولار!
    الشيخ نعيم قاسم
    هجوم إسرائيلي لاذع على نعيم قاسم!

    الأكثر قراءة

    أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني يتحدث بعد اجتماعه مع رئيس مجلس النواب نبيه بري في بيروت، لبنان، 13 أغسطس 2025. رويترز
    لاريجاني.. قرار الحرب والسلم في لبنان بيد إيران!
    الشيخ نعيم قاسم
    هجوم إسرائيلي لاذع على نعيم قاسم!
    العلم اللبناني
    بعد غزة.. "جايي دور لبنان"!