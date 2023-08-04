الجمعة 17 محرم 1445 ﻫ - 4 أغسطس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

فيديو.. كم ستصبح فاتورة الكهرباء الشهر القادم؟

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 4 - أغسطس - 2023 12:29 مساءً
A A A
طباعة المقال

أعلن مدير عام الاستثمار في وزاالطاقة والمياه سابقاً غسان بيضون أن تعرفة الكهرباء محتسبة على سعر صيرفة + 20% وهذا سعر مجحف بحق المواطنين وكل الضرائب احتسبت على أسعار صيرفة وما دون إلا الكهرباء.

وقال في حديث عبر “صوت بيروت إنترناشونال”: “بهذه الطريقة المؤسسة أجبرت الناس التهرب من فاتورة المؤسسة التي باتت مجحفة أكثر من المولدات”.

وأضاف: “الفاتورة ليست أعلى من فاتورة المولدات بل يجب قياسها حسب تكاليف المؤسسة وعلى القواعد التي ترعى تعرفة المؤسسة، وزيادة الفواتير مرتبطة بزيادة ساعات التغذية، ولكن اليوم المؤسسة تملّصت من زيادة التغذية وزادت التعرفة وأضافت إليها بدل التأهيل وهو غير قانوني.

    المزيد من أخبار لبنان

    جورج عقيص
    عقيص: لن نحيد عن استقلالية القضاء واللجنة الدولية في انفجار المرفأ
    المدارس في لبنان
    نقابة المعلمين: للمساواة بين رواتب الخاص والرسمي
    انفجار المرفأ
    ثلاث سنوات على 4 آب: ضغط للتعطيل وعزم على الحقيقة

    الأكثر قراءة

    وزير الاتصالات جوني القرم
    وزير الاتصالات يزف للبنانيين رفع تكلفة الإنترنت!
    مراسل صوت بيروت إنترناشونال حسين خريس قرب مخيم عين الحلوة
    فيديو: عين الحلوة يشتعل من جديد وأول تصريح من عصبة الأنصار لصوت بيروت إنترناشونال
    الرئة- تعبيرية
    علامات تحذيرية لسرطان الرئة.. لا ننتبه إليها غالباً