فيديو.. كم ستصبح فاتورة الكهرباء الشهر القادم؟

أعلن مدير عام الاستثمار في وزاالطاقة والمياه سابقاً غسان بيضون أن تعرفة الكهرباء محتسبة على سعر صيرفة + 20% وهذا سعر مجحف بحق المواطنين وكل الضرائب احتسبت على أسعار صيرفة وما دون إلا الكهرباء.

وقال في حديث عبر “صوت بيروت إنترناشونال”: “بهذه الطريقة المؤسسة أجبرت الناس التهرب من فاتورة المؤسسة التي باتت مجحفة أكثر من المولدات”.

وأضاف: “الفاتورة ليست أعلى من فاتورة المولدات بل يجب قياسها حسب تكاليف المؤسسة وعلى القواعد التي ترعى تعرفة المؤسسة، وزيادة الفواتير مرتبطة بزيادة ساعات التغذية، ولكن اليوم المؤسسة تملّصت من زيادة التغذية وزادت التعرفة وأضافت إليها بدل التأهيل وهو غير قانوني.