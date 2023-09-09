بالفيديو ـ باسيل: "الله كبير بس مش أكبر من مار اسطفان"

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لرئيس التيار الوطنيّ الحرّ النائب جبران باسيل في عشاء “التيّار” في البترون، أثار جدلًا واسعاً. وقال باسيل: “الله كبير بس مش أكبر من مار اسطفان”.

وبعد البلبلة التي حصلت عبر موقع التوصل الاجتماعي، صدر عن المكتب الاعلامي لباسيل البيان الآتي: “يتم تداول مقطع مجتزأ من خطاب القاه رئيس التيار خلال عشاء هيئة قضاء البترون في التيار الوطني الحر وتفسيره في غير السياق المعني. أهل البترون يرددون هذه العبارة على سبيل التودد لمار اسطفان شفيع المدينة، وهو قول سائد بين البترونيين لدرجة ان المطران المرحوم فرنسيس البيسري كان يقوله مازحا في الكنيسة في عيد مار اسطفان. إن الذات الألهية هي فوق كل اعتبار ونحن ابناء الكنيسة نعلم تماماً أن ليس من أحد أكبر من الله”.

جبران باسيل يقول :

الله كبير بس مش اكبر من مار اسطفان . ما هو رأيكم ؟ pic.twitter.com/w1Pzw8PO6E — Ibrahim azzi (@Ibrahimazzi2) September 8, 2023