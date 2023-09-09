السبت 24 صفر 1445 ﻫ - 9 سبتمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بالفيديو ـ باسيل: "الله كبير بس مش أكبر من مار اسطفان"

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 9 - سبتمبر - 2023 1:38 مساءً
جبران باسيل

جبران باسيل

A A A
طباعة المقال

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لرئيس التيار الوطنيّ الحرّ النائب جبران باسيل في عشاء “التيّار” في البترون، أثار جدلًا واسعاً. وقال باسيل: “الله كبير بس مش أكبر من مار اسطفان”.

وبعد البلبلة التي حصلت عبر موقع التوصل الاجتماعي، صدر عن المكتب الاعلامي لباسيل البيان الآتي: “يتم تداول مقطع مجتزأ من خطاب القاه رئيس التيار خلال عشاء هيئة قضاء البترون في التيار الوطني الحر وتفسيره في غير السياق المعني. أهل البترون يرددون هذه العبارة على سبيل التودد لمار اسطفان شفيع المدينة، وهو قول سائد بين البترونيين لدرجة ان المطران المرحوم فرنسيس البيسري كان يقوله مازحا في الكنيسة في عيد مار اسطفان. إن الذات الألهية هي فوق كل اعتبار ونحن ابناء الكنيسة نعلم تماماً أن ليس من أحد أكبر من الله”.

    المزيد من أخبار لبنان

    وزير الصحة فراس الأبيض
    الأبيض: هذا المشروع الحيوي ضروري للمنية والجوار
    عين الحلوة
    ارتفاع حصيلة القتلى في عين الحلوة.. واتصالات لوقف إطلاق النار
    الجيش اللبناني
    قيادة الجيش: لتوخي الحيطة والحذر في المناطق المحيطة بعين الحلوة

    الأكثر قراءة

    زلزال
    "موقع خطير جدًا".. خبير زلازل لبنانيّ يُحذّر من تحفيز الفوالق!
    إمارة دبي
    من هو الوزير الذي احتفى به حاكم دبي؟
    رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي
    صورة.. كيف أصبح شكل رائد الفضاء الإماراتي بعد أيام من هبوطه على الأرض؟