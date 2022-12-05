بالفيديو ـ بدء جلسة مجلس الوزراء... وهذه أبرز البنود التي سيناقشها

بدأت جلسة مجلس الوزراء في السرايا برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وحضور 16 وزيراً من بينهم الوزيران هيكتور الحجار وجورج بوشكيان.

وأفادت معلومات “النهار” بأن مجلس الوزراء سيناقش آليات التعامل مع الاستحقاقات الضروريّة والداهمة التي تمسّ بحياة المواطن، للفترة اللاحقة من دون اجتماع الحكومة بسبب العوائق الدستوريّة والسياسيّة.

وعلى الرغم من مقاطعته جلسة مجلس الوزراء، حضر وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار إلى السرايا الحكومية، وقال للصحافيين: “أتيت لأكرّر من داخل الجلسة موقفنا الذي اتخذناه أمس”.

وأضاف: “لن أدخل الجلسة إلا إذا اكتمل النصاب”.

وأفادت معلومات “النهار” بأنّ الجلسة يحضرها 17 وزيراً وبالتالي النصاب مكتمل.

يذكر أن وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال جورج بوشكيان وهو ممثل حزب الطاشناق خالف توقيعه أمش على بيان الوزراء التسعة، وعاد لحق به وزير الشؤون الاجتماعية الذي يبدو أنّه أتى لحمل رسالة معيّنة.