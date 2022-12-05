الأثنين 11 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 5 ديسمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بالفيديو ـ بدء جلسة مجلس الوزراء... وهذه أبرز البنود التي سيناقشها

منذ ساعة واحدة
مجلس الوزراء

السراي الحكومي

A A A
طباعة المقال

بدأت جلسة مجلس الوزراء في السرايا برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وحضور 16 وزيراً من بينهم الوزيران هيكتور الحجار وجورج بوشكيان.

وأفادت معلومات “النهار” بأن مجلس الوزراء سيناقش آليات التعامل مع الاستحقاقات الضروريّة والداهمة التي تمسّ بحياة المواطن، للفترة اللاحقة من دون اجتماع الحكومة بسبب العوائق الدستوريّة والسياسيّة.

وعلى الرغم من مقاطعته جلسة مجلس الوزراء، حضر وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار إلى السرايا الحكومية، وقال للصحافيين: “أتيت لأكرّر من داخل الجلسة موقفنا الذي اتخذناه أمس”.

وأضاف: “لن أدخل الجلسة إلا إذا اكتمل النصاب”.

وأفادت معلومات “النهار” بأنّ الجلسة يحضرها 17 وزيراً وبالتالي النصاب مكتمل.

يذكر أن وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال جورج بوشكيان وهو ممثل حزب الطاشناق خالف توقيعه أمش على بيان الوزراء التسعة، وعاد لحق به وزير الشؤون الاجتماعية الذي يبدو أنّه أتى لحمل رسالة معيّنة.

    المزيد من أخبار لبنان

    الرئيس نجيب ميقاتي
    ميقاتي: هل يريد البعض أن نرتكب جريمة جماعية؟
    المحروقات
    انخفاض سعر البنزين بنوعيه والمازوت 7 آلاف ليرة
    الوزير هيكتور حجار
    بالفيديو ـ حجار: لهذا السبب أتيت إلى الجلسة

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام
    وزير الاقتصاد: أدعو إلى سحب الدعوة لجلسة الحكومة.. وإلَّا!
    رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب
    وئام وهاب: لا أرى إلّا هذه الشخصية في رئاسة الجمهورية!
    البطريرك الراعي
    الراعي: المسؤولون فككوا الدولة... ونداء لكل من بري وميقاتي!