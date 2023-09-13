الأربعاء 28 صفر 1445 ﻫ - 13 سبتمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بالفيديو ـ سقط اتفاق وقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 13 - سبتمبر - 2023 5:30 مساءً
عين الحلوة

عين الحلوة

A A A
طباعة المقال

أفاد مراسل صوت بيروت إنترناشونال بأن الاشتباكات العنيفة عادت في محيط حي حطين في عين الحلوة.

ويعد هذا الاشتباك الأقوى بعد اجتماع “فتح” و”حماس” الذي عُقد في السفارة الفلسطينية أمس والذي أكد على وقف فوري لإطلاق النار.

واتفق وفدان من قيادتي حركة “فتح” و”حماس” الفلسطينيتين على الالتزام بتثبيت وقف إطلاق الار في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين (جنوبي لبنان)، في أعقاب اشتباكات متقطعة بين عناصر من حركة فتح ومجموعة تطلق على نفسها اسم “الشباب المسلم”، وخلّفت منذ الخميس الماضي 7 قتلى وجرح أكثر من 100 آخرين ونزوح عشرات العائلات من المخيم.

وجاء الاتفاق بعد اجتماع وفدين من الحركتين في السفارة الفلسطينية في بيروت بمشاركة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد، وعضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق.

وشدد بيان مشترك صادر عن الاجتماع على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار، وأكد قرار هيئة العمل الفلسطيني المشترك بتسليم المطلوبين المتهمين باغتيال اللواء أبو أشرف العرموشي ورفاقه للقضاء اللبناني، والعمل على تسهيل عودة النازحين من المخيم إلى منازلهم، وإخلاء المدارس، ووقف الحملات الإعلامية كافة.

    المزيد من أخبار لبنان

    حركة حماس
    "حماس": أمن لبنان يهمّنا
    أمين سلام
    بالفيديو ـ سلام يضع النقاط على الحروف.. هل يختفي الخبز من السوق؟
    وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب
    بو حبيب يحذر من تداعيات تدفق النازحين السوريين.. "خطر داهم"!

    الأكثر قراءة

    من وادي خالد - أرشيفية
    انفجار لغمَين وإصابة 3 سوريّين.. ماذا حصل في وادي خالد؟
    صورة لأحد عناصر الهلال الأحمر خلال اشتباكات مخيم عين الحلوة (وسائل التواصل الاجتماعي)
    حزب الله غاضب من توقف المعارك في مخيم عين الحلوة!
    الجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان - أرشيفية
    صورة وتفاصيل جديدة عن مطار إيران العسكري في جنوب لبنان