بالفيديو ـ سلام لـ"صوت بيروت إنترناشونال": نفتقد لرجالات دولة حقيقيين

أكد وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام أننا بأمسّ الحاجة لرجال تشبه رجالات الدولة الذين سبقوا.

وتمنى سلام في حديث عبر “صوت بيروت إنترناشونال” أن يكون عيد الاستقلال مناسبة لتحريك هذا الشوق لهؤلاء الرجال الذين لن يتكرروا.

وقال: “نمرّ اليوم بظروف أصعب من الظروف التي مرّوا بها في الحقبات التي كانوا موجودين فيها ونحن من دون رجالات تشبههم، رجالات تتخذ قرارات وقلبها على الوطن أولاً، لن نستطيع الخروج من أزماتنا”، لافتاً إلى أننا نفتقد اليوم لرجالات دولة حقيقيين ومن دونهم سنبقى في مكاننا”.

وأضاف: “كلّنا أمل أن تحمل لنا الأيام مفاجآت ورجالات بهذه القيمة لإنقاذ البلد والخروج من هذه الورطة التي نحن فيها”.