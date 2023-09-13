بالفيديو ـ سلام يضع النقاط على الحروف.. هل يختفي الخبز من السوق؟

أكد وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام ألا أزمة خبز في لبنان إنما حصل تأخير نتيجة الحرب الأوكرانية ـ الروسية وحصل تأخير بالموانئ الروسية التي تأتي من أوكرانيا إلى البحر الأسود وصولاً إلى لبنان، وهذه البواخر تأتي أسبوعياً في ظل عدم وجود إهراءات.

وقال سلام في مؤتمر صحفي: “هناك بعض البواخر التي تأخرت قليلاً وخلقت بعض النقص في بعض المناطق وتحديداً في الشمال والبقاع وهذا الموضوع تعالج ولكن للأسف هناك بعض الناس أرادوا تخويف الناس وخلقوا أزمة عند الناس ما أدى إلى رفع سعر الربطة من دون أي مبرّر.

وأضاف: “هناك بواخر تفضّي في مرفأ بيروت الآن”.

وأكد ألا قرار لرفع الدعم عن الخبز وأي شخص يخلق كلام آخر يريد خداع الناس وكما قلت سابقاً موضوع الخبز ورفع الدعم عنه خط أحمر.