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بالفيديو ـ فياض: مبادرة اليوم تطرح حلاً شاملاً لقضية الكهرباء

منذ 10 دقائق
آخر تحديث: 16 - يناير - 2023 12:09 مساءً
وليد فياض

وليد فياض

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أكد وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض أن مبادرة اليوم تطرح حلاً شاملاً لقضية الكهرباء وتبقى تحت سقف القانون وترعى الشراكة الوطنية.

وقال فياض خلال مؤتمر صحفي عقده حضرت خلاله عدسة “صوت بيروت إنترناشونال”: “الحل ليس بالقطعة لتنفيذ خطة الكهرباء ومن حق المواطنين الحصول على التغذية الكهربائية ويجب ان يكون هناك زيادة تغذية مع زيادة التعرفة”.

وأضاف: “هدفي هو زيادة التغذية الكهربائية وإصلاح التعرفة لكي تغطي الكلفة للبناء على أسس صحيحة ولا نريد أن يستخدم أي أحد احتياجات الناس لسد ثغرة رئيس الجمهورية”.

وتابع فياض: “الحل ليس بالقطعة لتنفيذ خطة الكهرباء ومن حق المواطنين الحصول على التغذية الكهربائية ويجب ان يكون هناك زيادة تغذية مع زيادة التعرفة”.

وأوضح أن هدفي هو زيادة التغذية الكهربائية وإصلاح التعرفة لكي تغطي الكلفة للبناء على أسس صحيحة ولا نريد أن يستخدم أي أحد احتياجات الناس لسد ثغرة رئيس الجمهورية.

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