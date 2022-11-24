بالفيديو ـ في تصريحه الأول بعد فوزه... هذا ما قاله فيصل كرامي

بعدما أبطل المجلس الدستوري نيابة النائب فيصل كرامي في “تكتل التغيير” رامي فنج الفائز عن المقعد السني في طرابلس وأعلن فوز فيصل كرامي عن المقعد السني، علّق كرامي عبر “صوت بيروت إنترناشونال”.

وقال: “هذا القرار بالنسبة لنا كان متوقعاً لأنه لو لم نكن متأكدين من النتيجة الموجودة بين أيدينا لما كنا دخلنا في هذه المغامرة”.

وأكد أن هذا القرار هو عودة الحق لأصحابه، معتبراً أن ما حصل كان متعمداً ولكن هناك وجهة نظر داخل تيار الكرامة تقول إنه يجب طي الصفحة ولنتطلّع إلى الأمام.

وأضاف: “أن هذا الحمل ثقيل جداً فهناك مشكلة كبيرة، ومرض الكوليرا يغزو المنطقة والسقوف تسقط على رؤوس الطلاب في المدارس، ونحن في ظل شغور رئاسي، لذلك على الناس المباركة لنا بعدما ننتهي من كل هذه الأزمات وليس الآن”.

وتابع: “أول ما يجب أن نقوم به الآن هو الذهاب إلى مجلس النواب وانتخاب رئيس جديد للجمهورية”.