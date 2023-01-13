بالفيديو ـ قضية توقيف ويليام نون تابع... "محاولة سمجة لكسر إرادة للناس"

بعد توقيف ويليام نون من قبل جهاز أمن الدولة، بسبب تصريح له سابقاً، توافد محتجّون إلى أوتوستراد جبيل لإقفال الطّريق على خلفيّة توقيفه وعدم إطلاق سراحه حتّى الساعة على الرغم من أنهم طلبوا منه النزول “على فنجان قهوة” فقط.

وفي هذا المجال، حضرت عدسة “صوت بيروت إنترناشونال” لتغطية الحدث، وأكد واصف الحركة في حديث عبر “صوت بيروت” أن كل ما يحصل غير قانوني ومن الواضح بأن هناك موقف مسبق وهناك محاولة لكسر إرادة للناس الذين يقفون في الشارع، وهذه محاولة سمجة وستنقلب عليهم حكماً.

وأضاف: “بدلاً من ملاحقة القتلة يلاحقون الآن أهالي الضحايا”.

وبعدها، حصل احتكاك بين عناصر أمن الدّولة وأهالي ضحايا انفجار المرفأ خلال التجمّع للمطالبة بالإفراج عن نون.