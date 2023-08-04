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رئيس هيئة أوجيرو: شركات القطاع الخاص تبيع الإنترنت بأضعاف عن المرسوم الوزاري!

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 4 - أغسطس - 2023 12:30 مساءً
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أكد رئيس هيئة أوجيرو عماد كريدية أننا “نعترف أن هذه أول مرة أن المرسوم الذي أقره مجلس الوزراء مبني على الكلف الفعلية لتشغيل قطاع الاتصالات بما يتعلّق في هيئة أوجيرو، أي الأرقام التي وصلنا إليها مبررة من ناحية أن كل المستلزمات للشبكة أو شراء المحروقات لتشغيل السنترالات هي بالدولار”.

وقال في حديث خاص عبر “صوت بيروت إنترناشونال”: “أكثر من 75% من نفقات التشغيلية باتت في العملة الصعبة ما يرفع الأسعار بشكل كبير لأن الإيرادات سابقاً لا تكفي النفقات التشغيلية للهيئة والحديث عن الهدر غير صحيح على الإطلاق”.

وأضاف: “الاقتصاد الوطني سارٍ على الإنترنت وشركات القطاع الخاص تبيع الإنترنت بأغلى بأضعاف عن المرسوم الذي أقرّه مجلس الوزراء”.

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