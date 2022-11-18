بالفيديو ـ معوض يردّ على يعقوبيان: اتهامات باطلة!

أعلن النائب ميشال معوض في سلسلة تغريدات عبر “تويتر” أنه “عملاً بحق الرد الذي يكفله القانون اللبناني، وبعد كل الاتهامات المستغربة والباطلة التي ساقتها النائبة الزميلة بولا يعقوبيان بحقي وبحق مؤسسة رينه معوض في حلقة الأسبوع الماضي من برنامج “صار الوقت” حول مصادر مزعومة لتمويل مؤسسة رينه معوض”.

وأضاف: “ادعت الزميلة يعقوبيان خلال الحلقة أنّ مصادر تمويل المؤسسة خارجية، والحقتها باتهامات داخلية وكأنها أرادت أن توحي للرأي العام، مباشرةً او باطناً، بغياب الشفافية في عمل المؤسسة”.

وتابع: “اكتفيت بهذا الرد من رئيسة حملة دفى الاعلامية بولا يعقوبيان على النائبة بولا يعقوبيان، والذي عرضته إدارة البرنامج في حلقة الأمس”.

عملاً بحق الرد الذي يكفله القانون اللبناني، وبعد كل الاتهامات المستغربة والباطلة التي ساقتها النائبة الزميلة بولا يعقوبيان بحقي وبحق مؤسسة رينه معوض في حلقة الأسبوع الماضي من برنامج "صار الوقت" حول مصادر مزعومة لتمويل مؤسسة رينه معوض. pic.twitter.com/BZOt1CgxUE — Michel Moawad (@michelmoawad) November 18, 2022