بالفيديو: فوج إطفاء بيروت يخمد النيران في بشامون

يواصل فوج إطفاء بيروت إخماد النيران في منطقة بشامون. وتجددت منذ ساعات الصباح الأولى الحرائق في البلدة، كما وتم تسجيل حالات اختناق.

وتوجّه وزير البيئة ناصر ياسين إلى المنطقة لمعاينة الحريق المندلع في أحراج البلدة، وقد تابع مع الجهات المختصة عمليات الإطفاء والجهود المبذولة للحد من تمدّد النيران.

وكان ناشد ياسين أصحاب صهاريج المياه للتوجه إلى بشامون والمساهمة في إخماد الحرائق. ونشر فيديو عبر “تويتر” معلقاً عليه بالقول: “بحاجة الى صهاريج مياه للتوجه الى بشامون حي الصحرا لتأمين مياه لسيارات الإطفاء”.

على صعيد آخر، أوضحت وزارة البيئة أن “نظام التنبيه من خطر الحرائق في معهد الدراسات البيئية في جامعة البلمند مرتفع ويؤشر إلى خطر اندلاع الحرائق خصوصاً في أقضية المتن وبعبدا وعاليه وبنت جبيل”.

ودعت الوزارة “البلديات إلى التنبّه والجهوزية لتفادي الحرائق ومنع تمدّدها اذا حصلت”.