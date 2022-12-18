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بالفيديو: فوز الشيخ محمد إمام بمنصب مفتي طرابلس والشمال

منذ 22 دقيقة
طرابلس

طرابلس

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فاز الشيخ محمد إمام بمنصب مفتي طرابلس والشمال.‏ واستحوز تقريباً على 60 في المئة من الأصوات، أما الشيخ بلال بارودي فنال 30 في المئة من الأصوات.

في الموازاة، لا يزال فرز الأصوات مستمراً في عكار بين المفتي الشيخ سيد ذكريا بمواجهة مفتي عكار السابق أسامة الرفاعي.

وكانت انطلقت اليوم الأحد 18/12/2022 في دار فتوى طرابلس انتخابات مفتي طرابلس والشمال، وكان أول المقترعين رئيس ‏حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي تلاه النائب كريم كبارة الذي قال بعد الإدلاء بصوته: “موقع المفتي جامع لكل أبناء طرابلس ‏والشمال بعيدا من الاصطفاقات والصراعات والانقسامات، اليوم انتخابات وغداً تعاون واتحاد في سبيل خدمة المدينة وأبنائها”.‏

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