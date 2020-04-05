بالفيديو.. في البقاع أضرم النار في نفسه بسبب الأوضاع المعيشية

أقدم المدعو ب.ق. (سوري الجنسية ومن مواليد عام 1968) على إحراق نفسه بمادة البنزين في بلدة تعلبايا البقاع الاوسط، بسبب الاوضاع المعيشية الصعبة. وقد نقل الى مستشفى البقاع بحالة حرجة.

ولاحقاً توفي متأثراً بالحروق التي أصيب بها والتي أفادت المعاينة لها في مستشفى البقاع أنها من الدرجة الثالثة بحسب التحقيقات الأولية لقوى الأمن الداخلي.

وقد تابع محافظ البقاع القاضي كمال أبو جودة، هذه القضية، وذلك مع كل من قائد منطقة البقاع الاقليمية في قوى الامن الداخلي العقيد ربيع مجاعص، ورئيس بلدية تعلبايا المهندس جورج صوان ومنسقة وزارة الداخلية والبلديات لشؤون النازحين السوريين في البقاع منال رمضان ومنظمة الـUNHCR، لمتابعة حالة عائلة الحلاق الاجتماعية، ومحاولة تأمين المساعدة لها.

ويعاني المواطنين اللبنانيين والمقيمين من نازحين ولاجئين اوضاعاً معيشية صعبة كانت قد بدأت نهاية العام المنصرم، مع مشاكل سعر صرف الدولار وحجز اموال المودعين في المصارف، لتزداد الأمور سوءا لتفاقم انتشار يروس كورونا في المناطق اللبنانية وارتفاع الأسعار بشكل جنوني.

وتحاول الحكومة اللبنانية إيجاد حلول جزئية يراها مراقبون بأنها غير ناجعة, مع ضخامة المشكلة وكثرة العوائل التي تقبع تحت خط الفقر من جهة,

ومن جهة اخرى العجز المالي والترهل الاقتصادي الذي تعاني منه الحكومة ومؤسساتها نتيجة تراكم الدين العام وارتفاع العجز المالي لستويات قياسية.