بالفيديو.. قطع طرقات في مدينة طرابلس احتجاجا على تردي الاوضاع المعيشية

قطع محتجون أوتوستراد البداوي –طرابلس، احتجاجا على الغلاء وارتفاع الاسعار والاقفال العام في ظل الضائقة الاقتصادية الخانقة التي يعانون منها، وعلى الفور تدخلت قوة الجبش وعملت على ضرب طوق أمني في المكان.

وتمكنت القوة من فتح مسرب واحد من من اوتوستراد عكار باتجاه طرابلس، في حين ما زال المسرب الشرقي من طرابلس باتجاه عكار مقطوعاً.

ويشهد اوتوستراد عكار- طرابلس الدولي عند نقطة الاكومي، في هذه الأثناء، كر وفر بين الجيش والأهالي بعد قيام الجيش بفتح المسرب الغربي فيما يحاول الاهالي إعادة قطعه.

كما قام المحتجون بقطع السير محلة ساحة النور طرابلس بالاتجاهين.