بالفيديو - قنابل المولوتوف ومفرقعات نارية في باحة سراي طرابلس

نشرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي مقطع فيديو يُظهر قنابل المولوتوف تتساقط بكثافة اضافة الى المفرقعات النارية على باحة سراي طرابلس حيث يتمركز عناصر قوى الأمن.

وحذرت المديرية العامة عبر “تويتر” من مغبة التمادي بهذه الاعتداءات ونطلب من الجميع مغادرة المكان حفاظاً على سلامتهم. وأرفقت التغريدة في فيديو.

مقطع فيديو يُظهر قنابل المولوتوف تتساقط بكثافة اضافة الى المفرقعات النارية على باحة سراي طرابلس حيث يتمركز عناصر #قوى_الأمن

نحذر من مغبة التمادي بهذه الاعتداءات ونطلب من الجميع مغادرة المكان حفاظاً على سلامتهم. pic.twitter.com/dT4mFK4FXU — قوى الامن الداخلي (@LebISF) January 28, 2021