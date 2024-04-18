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بالفيديو.. كأفلام السينما مطاردة بالسلاح على طريق المطار

منذ 16 ثانية
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وسط حالة كبيرة من التفلت الأمني وتحت وطأة قطاع الطرق، يتمتع طريق مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، بكافة المواصفات غير السليمة وغير الأمنة لأي مواطن يستقل سيارته الخاصة أو حتى على الدراجة النارية.

سلب وسرقة في وضح النهار وفي ساعات متأخرة من الليل يتعرض لها عدد كبير من المواطنين من قبل أشخاص على متن دراجات نارية، وبشكل متكرر.

وفي آخر المستجدات انتشر فيديو يظهر محاولة شابين يستقلان دراجة نارية يلاحقان رجل يستقل دراجته الخاصة بوضح النهار وبإتجاه معاكس للسير داخل نفق طريق المطار، تحت تهديد السلاح، بمشهد كأفلام الأكشن وسط مقاومة صاحب الدراجة.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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