الجمعة 3 محرم 1445 ﻫ - 21 يوليو 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بالفيديو - كلام خطير جداً.. من سرق بصمات اللبنانيين من النافعة؟

منذ 14 دقيقة
آخر تحديث: 21 - يوليو - 2023 1:00 مساءً
A A A
طباعة المقال

أعلن رئيس نقابة أصحاب مكاتب تعليم قيادة السيارات في لبنان حسين غندور أنه تبين أن الجرم المشهود الذي حصل في هيئة إدارة السير كان مدخلاً لقيام المحامي محمد مصطفى بوكالته عني الشخصية والمعنوية.

وقال في حديث عبر “صوت بيروت إنترناشونال”: “كنا تقدمنا بشكوى وألحقناها بمذكرة قرار ديوان المحاسبة الذي اعتبر المناقصة باطلة وغير قانونية وأرفقناها بدفتر الشروط المفقود لأنه غير موجود مع أي جهة كانت ونحن الذين زودنا فيه رئيس مصلحة تسجيل السيارات مؤخراً بنسخة عن دفتر الشروط بناء على قرار من شورى الدولة”.

تجدون البث المباشر كاملاً على الرابط أدناه

 

    المزيد من أخبار لبنان

    حزب "الكتائب"
    "الكتائب" يردّ على "التوحيد": التهديدات والردود الفاجرة لا تؤثر فينا
    القوات اللبنانية
    "القوات": متضامنون مع أبو فاضل
    النائب سيمون أبي رميا
    إجتماع الأسبوع المقبل للبت بمشكلة إقفال الدوائر العقارية في جبل لبنان

    الأكثر قراءة

    الوزير السابق وئام وهاب والصحافي سيمون أبو فاضل
    ولعت بالـ "mtv".. "فيديو" لمعركة بالأيدي بين وئام وهاب وسيمون أبو فاضل
    سيمون أبو فاضل بعد تعرضه للضرب خلال حلقة صار الوقت
    فيديو جديد.. معركة وئام وهاب وسيمون أبو فاضل تنتقل إلى الشارع!
    نانسي عجرم
    بعد صورتها مع إسرائيليّة.. نانسي عجرم تخرج عن صمتها!